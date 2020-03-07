مجلس الأمة الكويتي يرجئ جلساته لحين إجراء الفحص الطبي للنواب

أعلن مجلس الأمة الكويتي إرجاء جلساته لحين إجراء الفحص الطبي للنواب عن فيروس كورونا.

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 61، بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة، حسبما أعلنت السلطات الكويتية، السبت.

وأظهر بيان لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.

وجاء في البيان أن حالة واحدة تماثلت للشفاء. وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، عدا حالتين في العناية المركزية، لاتزال إحداهما حرجة.