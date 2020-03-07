يخوت معزولة وغرف تحت الأرض.. هكذا يستعد الأثرياء لفيروس كورونا

مع تفشي فيروس كورونا حول العالم سجلت شركات تقدم الخدمات الفاخرة ارتفاعا في الطلبات من زبائن مستعدين لدفع أي مبلع مقابل تجنب التعرض للفيروس.

ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، ارتفع طلب الأثرياء على الطائرات الخاصة بدل حجز في درجة رجال الأعمال في الطائرات التجارية.

وسجلت شركات تأجير الطائرات الخاصة ارتفاعا في الفترة الأخيرة.

وقال بعض الأثرياء لوكالة بلومبرغ إنهم كانوا يقيمون في منازلهم “هامبتونز” وأنهم على استعداد للسفر إلى للعيش في كابينة في ولاية إيداهو إذا ساءت الأمور.

وذكرت صحيفة الجارديان أن المديرين التنفيذيين استأجروا طائرات “لرحلات الإجلاء” من الصين وغيرها من المناطق المتضررة.

وبالنسبة لبعض شركات الطائرات الخاصة، الخوف يساوي الفرص، فمثلا ساوثرن جيت، وهي شركة استئجار طائرات في بوكا راتون، فلوريدا، أرسلت مؤخرا ً رسالة بريد إلكتروني تسويقية محدودة إلى عملائها: “تجنب فيروس كورونا عن طريق الطيران الخاص … اطلب عرض أسعار اليوم”.

وأرسلت الشركة الرسالة لأنها سجلت ارتفاعا في الطلبات على خدماتهاـ وتكلف حوالي 20 ألف دولار للرحلة على متن طائرة متوسطة الحجم من فلوريدا إلى نيويورك.

المسافرون الآخرون الذين كانوا يخططون لقضاء العطلات في البلدان المتضررة، مثل إيطاليا، فيختارون بدلاً من ذلك عزل أنفسهم في اليخوت المنقولة بحراً، للاستراحة تحت أشعة الشمس في البحر الأبيض المتوسط بعيداً عن الشواطئ المصابة.

شيء آخر يحاول الأثرياء تجنبه، وهي غرف الطوارئ. ويلجأ الأثرياء، الذين يرغبون في الوصول على مدار الساعة إلى الأطباء والمتخصصين ووسائل الراحة إلى المستشفيات المخصصة للأعضاء فقط.

أحد مقدمي الخدمات في نيويورك، يقدم عضوية عائلية مقابل حوالي 8000 دولار سنويًا، مع مرافق – في الأساس هي غرف طوارئ بخدمات منزلية فاخرة.

وقال الدكتور بن شتاين، المدير الطبي لشركة سواليس، إنه منذ وصول مخاوف الفيروس إلى الولايات المتحدة، ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالعضوية.

قد تشكل طائرة خاصة أو يخت فاخر مكانا مؤقتا محميا للعزل، لكن من يرغب في مخبأ طويل الأمد من الفيروس فيشكل منزل تحت الأرض مجهز بترف أفضل الحلول.

وقال الدكتور شتاين إن عضوا آخر بنى غرفة عزل طبية مجهزة بالكامل مع نظام تهوية، مجهزة بنظام الضغط السلبي لتقييد تداول مسببات الأمراض، وهو في الأساس جناح ضيف معزول يتكون من غرفة نوم ومطبخ.

إضافة إلى الأدوية ولوازم المختبر والقفازات والعباءات والأقنعة والأكسجين والطعام، فضلا عن مجموعة من الأطباق.

أما في جيوب معينة من وادي السيليكون، حيث يسيل لعاب أنصار البقاء على قيد الحياة من النخبة التقنية على صوامع الصواريخ المهجورة التي تم تحويلها إلى مخابئ فاخرة، فإن الفيروس هو بالضبط سيناريو يوم القيامة الذي كانوا يستعدون له.