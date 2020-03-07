النصر يفقد خدمات بيتروس أمام #الرايد #الفيصلي_النصر_الدوري

تأكد غياب البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر، عن مواجهة فريقه أمام الرائد ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتلقى بيتروس إنذارا في المباراة التي خسرها فريقه أمام الفيصلي 2 / 3 ، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري، ليغيب عن مواجهة الرائد بسبب تراكم البطاقات، بعدما وصل رصيده من البطاقات إلى ثلاثة.

وكان بيتروس سجل هدف التقدم للنصر في شباك الفيصلي، قبل أن يقلب الفيصلي النتيجة لصالحه ويفوز 3 / 2 .

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.

رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، حضور المؤتمر الصحفي بعد خسارة فريقه أمام الفيصلي 2 / 3 ،

اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم

وكان فيتوريا أصر بالاتفاق مع إدارة نادي النصر على استبعاد هداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد الأزمة التي حدثت الساعات الماضية ، بعد تأخر عودة اللاعب من إجازته التي منحها له النادي لزياة عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم تدخل بعض أعضاء الشرف بالنادي لحل الأزمة ونهايتها، إلا أن إدارة النادي أبدت إصرارها على تطبيق اللائحة على اللاعب المغربي.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة.