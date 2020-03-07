لمواجهة كورونا.. تعليمات من سفارتي المملكة في ماليزيا والنرويج للسعوديين

طالبت سفارة المملكة في ماليزيا، المواطنين والمقيمين والزائرين لماليزيا,باتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الحيطة والحذر من التجمعات ومناطق الازدحام.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت السفارة: تود السفارة التنويه بأن السلطات الصحية الماليزية أعلنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل حتى تاريخ اليوم إلى (٩٣) حالة,وتم معالجة وشفاء (٢٣) حالة,و(٧٠) حالة تحت المتابعة.

وفي النرويج، قالت سفارة المملكة في أوسلو إنها تأمل من كافة المواطنين السعوديين المتواجدين في مملكة النرويج توخي الحذر والتقيد بالتعليمات التي تصدر من الجهات الصحية المختصة فيها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويمكنكم في حالة الطوارئ الاتصال على هاتف السفارة /22049010.