مأساة على الطريق .. مصرع 22 وإصابة 70 في اصطدام مروع بصهريج وقود في دولة عربية #حريق_صباح_الاحمد

في تتابع غريب للحوادث،اليوم،لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 70 آخرون في دولة عربية إثر حادث تصادم مروع بين صهريج وقود وعدة مركبات .

و ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن 22 شخصا لقوا حتفهم، اليوم، السبت، في حادث اصطدام صهريج وقود مع حافلتي ركاب وعدة سيارات في سوريا.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها إن 70 آخرين أصيبوا في

الحادث الذي وقع على طريق يربط بين العاصمة دمشق وحمص.

وذكر وزير الداخلية السوري، اللواء محمد خالد الرحمون في تصريح للصحفيين خلال تفقده أعمال الإنقاذ أن الحادث سببه عطل بمكابح الصهريج ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه ببولمانين اثنين يحملان على متنهما عددا من الركاب العراقيين وخمس عشرة سيارة كانت على طريق السفر ما أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 70 آخرين حتى الآن مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا لم تتضح بعد.

وبين أن كوادر الدفاع المدني ما تزال تعمل على إزالة السيارات المتضررة من موقع الحادث وأنه تم فتح تحويلة فرعية لحركة المرور ريثما تتم إعادة فتح الطريق بشكل كامل هذه الليلة.

و أكد محافظ ريف دمشق في تصريح مماثل ان كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والشرطة والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين.