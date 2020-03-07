“واليوم دور عيالهم بالتفاني”.. قصيدة وطنية جديدة للأمير خالد الفيصل

نظم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة وطنية جديدة، بعنوان “سلايل كحيلان”.

يقول الفيصل في قصيدته، التي تستحضر تاريخ الأجداد وتحمس الأسلاف:

أصلي فروضي وأصوم رمضان

أناغم أيامي وأعايش زماني

ولا لي إلا دين الإسلام غاية

ومناي أشوف الدار بأعلى مكان

قاموا بها جدي وأبوي وعمامي

واليوم دور عيالهم بالتفاني

الحكم هيبة والقيادة شهامة

والعدل أساس الملك والأمن ثاني

وأنتم لهذا يا سلايل كحيلان

الله يوفقكم على كل شان

تاريخكم يبرق على غيم الأيام

تمعنوا فيه الخفا والبيان

يقولها اللي له مع الوقت وقفات

لأهل العقول اللي تعرف المعاني

أصلي فروضي وأصوم رمضاني

وأناغم أيامي وأعايش زماني

وتفاعل المغردون بقوة مع قصيدة الأمير خالد الفيصل الوطنية الجديدة، وتناقلوا أبياتها في التعليقات، وترحموا على الأجداد، ودعوا للقيادة بحفظ الله وأمانه.