عاجل.. السعودية تغلق المنافذ البرية وانتهاء مهلة الدخول من الإمارات والكويت والبحرين

أغلقت المملكة المنافذ البرية قبل قليل، مع انتهاء مهلة الدخول من الإمارات والكويت والبحرين.

أعلنت المملكة، صباح اليوم، قصر دخول أراضيها من قبل مواطني الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين على المنافذ الجوية “مؤقتا”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن القرارات تم البدء في تطبيقها بشكل فوري، بينما يسري ذلك على دخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث في الساعة 11:55 من مساء يوم السبت.

وأوضح المصدر في الداخلية السعودية، أن القادمين من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين سيكون عليهم دخول المملكة عبر 3 مطارات فقط، هي: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وقصرت المملكة المرور عبر منافذها البرية مع تلك الدول على الشاحنات التجارية فقط، فيما ستتخذ وزارة الصحة السعودية جميع الإجراءات الاحترازية في المطارات، ومثلها حيال سائقي الشاحنات ومرافقيهم.

وطلبت السعودية شهادة مخبرية PCR تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من الراغبين في زيارة المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا.

كما يسري البند الأخير على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة على دخوله المملكة.

واستثنى المصدر المسؤول في وزارة الداخلية من الإجراءات السابقة، الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناءً على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة.