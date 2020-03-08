طقس اليوم: الغبار يضرب 7 مناطق بالمملكة #صباح_الخير

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الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق القصيم والرياض وحائل والشرقية والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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