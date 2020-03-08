1159 إصابة بـ”كورونا” في اليابان

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 1159، حتى الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، من بينهم 696 شخصا من السفينة السياحية “دياموند برينسيس”، التي ترسو في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة

والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” اليوم.

وتعتمد الحصيلة على بيانات جمعتها وزارة الصحة والحكومات المحلية.وتوفي 14 شخصا، سبعة منهم من السفينة السياحية.

كما تأكدت إصابة 11 من مسؤولي وزارة الصحة والحجر الصحي أيضا بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة أنه حتى أمس السبت، كان 61 مريضا في حالة خطيرة، ويتم توصيلهم بأجهزة تنفس صناعي أو يتلقون العلاج في وحدات عناية مركزة.

ويوجد 31 منهم من السفينة السياحية وتعافى إجمالي 311 شخصا وغادروا المستشفيات أمس السبت.