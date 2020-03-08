العراق يغلق 5 منافذ أمام حركة التبادل التجاري مع إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الأحد غلق خمسة منافذ برية أمام حركة التبادل التجاري مع إيران.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) فإن المنافذ هي الشلامجة والشيب وزرباطية والمنذرية ومندلي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان، أنه “تم المباشرة بغلق المنافذ اعتبارا من اليوم ولغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، تنفيذاً لأمر اللجنة المرقمة 64 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء”.

وفيما يخص المسافرين العراقيين، أوضحت الهيئة أنه “سيتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار إليها بعد الخامس عشر من آذار/مارس الجاري، وسيتم السماح بدخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة حصرا”.

وكانت السلطات العراقية قررت الجمعة إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع إيران، وإمهال المواطنين أسبوعا للعودة منها.

وطالبت اللجنة المعنية العراقيين المقيمين في إيران بالعودة قبل 15 آذار/مارس، قبل أن تتوقف جميع المنافذ الحدودية عن استقبالهم، باستثناء مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل.