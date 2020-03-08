منتدى باشراحيل يؤجل برامجه وفعالياته الثقافية لمنع تفشي فايروس كورونا

‏أعلن المنتدى الثقافي للشيخ محمد صالح باشراحيل يرحمه الله بمكة المكرمة تأجيل برامجه وفعالياته الثقافية استجابة لحزمة التدابير والإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا.

وأوضح لـ”الوئام” مدير المنتدى الأستاذ مشهور الحارثي أنه وحرصاً على صحة وسلامة المنتدين واستجابة للتوجيهات التي تنص على تنفيذ حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا ‏فإن المنتدى الثقافي للشيخ محمد صالح باشراحيل يرحمه الله يعلن عن تأجيل برامجه وفعالياته الثقافية سائلين الله أن يحفظ بلادنا من كل شر وبلاء، إنه سميع مجيب.