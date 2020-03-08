شركة سعودية تنشيء مشروعاً لصناعة المتفجرات بتكلفة مليار ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة البدء في مراحل إنشاء مشروع مجمع لصناعة المتفجرات والمواد العسكرية تابع لإحدى شركاتها والمملوكة بالكامل لشركة “الكيميائية

السعودية المحدودة” بتكلفة تقدر بحوالي مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها نشر على موقع سوق الاسهم السعودي “تداول” اليوم الاحد، إن ذلك يأتي بعد الانتهاء من إعداد خطتها الاستراتيجية والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، وبتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال على مدى الخمس سنوات القادمة.

وأوضحت الشركة أنه سوف يتم تمويل المشروع من خلال قروض، وتسهيلات مالية من صندوق التنمية الصناعية وبنوك تجارية ومصادر ذاتية.

وتوقعت الشركة أن يبدأ التشغيل والإنتاج خلال النصف الأول من عام 2021،مشيرة إلى أنه سوف يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلًا حال توافرها.