105 آلاف و836 إصابة.. حصيلة فيروس كورونا المستجدّ في العالم

منذ ظهور فيروس كورونا المستجدّ في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سُجلت 105 آلاف و836 إصابة به في 98 بلداً ومنطقة، وأودى بحياة 3595 شخصاً، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية حتى قرابة الساعة 09.00 بتوقيت جرينتش الأحد.

وسُجّلت 933 إصابة جديدة و39 حالة وفاة جديدة منذ التعداد السابق السبت عند الساعة 17,00 بتوقيت جرينتش.

وتعدّ الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، 80695 إصابة بينها 3097 حالة وفاة. وأعلنت السلطات الصينية الأحد عن 44 إصابة جديدة و27 حالة وفاة إضافية بين السبت الساعة 17,00 ت غ والأحد الساعة 09,00 بتوقيت جرينتش.

في سائر دول العالم، بلغت الحصيلة 25141 إصابة (889 إصابة جديدة) الأحد عند الساعة 09,00 بتوقيت جرينتش، بينها 498 حالة وفاة (12 جديدة).

والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية (7134 إصابة بينها 367 جديدة، 48 وفاة) وإيطاليا (5883 إصابة من دون إصابات جديدة، 233 وفاة) وإيران (5823 إصابة من دون إصابات جديدة، 145 وفاة) وفرنسا (949 إصابة بينها 233 جديدة، 16 وفاة).

ومنذ الساعة 17,00 بتوقيت جرينتش السبت، سجّلت الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وأستراليا حالات وفاة جديدة فيما أعلنت الأرجنتين أول حالة وفاة لديها بسبب الفيروس. وأعلنت مولدوفا وبلغاريا والباراغواي تشخيص أول إصابات على أراضيها.

وحتى الساعة 09.00 الأحد، بلغت الحصيلة الإجمالية في آسيا 89525 إصابة (3162 وفاة) وأوروبا 9655 إصابة (263 وفاة) والشرق الأوسط 6158 إصابة (149 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 270 حالة (16 وفاة) وأوقيانيا 83 إصابة (3 وفيات) وإفريقيا 78 إصابة وأميركا اللاتينية والكاريبي 66 إصابة (وفاة واحدة).

جُمعت هذه الحصيلة استناداً إلى معطيات السلطات الوطنية المعنية ومعلومات منظمة الصحة العالمية.