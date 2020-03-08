ماذا قال مدرب الهلال عن خلافه مع قوميز؟

بعد لقطة غريبه ظهر فيها الفرنسي قوميرز مهاجم الهلال، أوضح الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، أن خلافه مع الفرنسي قوميز مهاجم فريقه في نهاية المباراة أمام الاتفاق يعتبر طبيعي وشخصي، مشيرًا إلى أنهم افتقدوا الحضور الجماهيري.

وقال الروماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: “كنا مستحقين الانتصار في المباراة وكان بإمكاننا تسجيل الكثير من الأهداف بعد أن سيطرنا على كامل المباراة، إلا أن الأهم أن الفريق حقق النقاط الثلاث ووسع الفارق”.

وأضاف لوشيسكو: “غياب الجماهير بسبب كورونا قتل متعة المباراة، لكن اللاعبين استطاعوا التغلب على هذا الجانب والظهور بمستوى مميز جداً”.

وذكر لوشيسكو أن الخلاف الذي دار بينه وبين الفرنسي قوميز في نهاية المباراة يعتبر طبيعي ويحدث في العائلة الواحدة وانتهى في وقته.