عاجل.. مدير “صحة نجران” ونائبه يخضعان لـ”العزل المنزلي” لحين ظهور نتائج كورونا

يخضع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران، ونائبه، للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية لـ”كورونا”، بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها.

جاء ذلك حسب ما أعلنته إمارة المنطقة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأحد، لافتة إلى أن أمير نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وجّه بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، إضافة إلى إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.