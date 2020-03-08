“التعليم” توفر مواد التنظيف والتعقيم في المدارس للوقاية من “كورونا”

وفرت وزارة التعليم، مواد التنظيف والتعقيم في مبنى الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب والمدارس، وذلك ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت إدارات التعليم في تأمين مواد النظافة والتعقيم ورش المبيدات، والتنسيق في ذلك مع المكاتب والمدارس لوصول تلك المواد، والعمل على تنفيذ خطط الوقاية، وبرامج التوعية والتثقيف للطلاب والطالبات في المدارس.

وشددت وزارة التعليم على أهمية نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتأكيد على المرشد الصحي وجميع المعلمين والمعلمات، بضرورة تفقد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من الحالة الصحية لهم.

وكانت وزارة التعليم، اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس” كورونا”، وأعلنت عن خططها التنفيذية على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومن ذلك إصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلام تعريفية وتوعوية، كذلك تزويد إدارات التعليم بأسماء وبيانات المسؤولين عن التعامل مع فيروس كورونا في وزارة الصحة والتنسيق معها، وكذلك اللجنة الوطنية للصحة المدرسية لتوحيد الجهود لمكافحة المرض وسبل الوقاية منه، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية من المشرفين الصحيين للمدارس، والتأكد من السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد جميع المرشدين الصحيين بدليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورش تدريبية ولقاءات للعاملين في مجال الصحة المدرسية، لاطلاعهم على المسؤوليات والأدوار المناطة بالمدرسة.