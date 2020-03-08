“الصحة”: جميع الحالات المصابة بـ”كورونا” تقدم لهم الرعاية الصحية ووضعهم مستقر

أعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تجاوز 106 آلاف حالة إصابة في 104 دول.

وأضافت أن عدد الحالات التي شُفيت تجاوز 60 ألف حالة بنسبة 57%، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3600 حالة وفاة بنسبة 3.4 من إجمالي المصابين حتى الآن.

وأوضحت أن عدد من تم فحصهم وإجراء الفرز لهم بلغ 414 ألف شخص قادم إلى المملكة عبر المنافذ، موضحة أن إجمالي الفحوصات تجاوز الـ 1400 وعدد من تم حصرهم ضمن دائرة المخالطين تجاوز الـ400 مخالط.

وأوضحت أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا يتم تقديم الرعاية الصحية لها، ووضعهم الصحي مستقر