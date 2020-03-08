بينها تعليق العمل بنظام البصمة.. جامعة شقراء تتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار “كورونا”

اتخذت جامعة شقراء برئاسة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ووجه مدير الجامعة، بتعليق العمل بنظام البصمة مؤقتًا في إثبات الحضور والانصراف لموظفي وموظفات الجامعة في جميع فروعها على أن يكون إثبات الحضور والانصراف ورقيًا حتى إشعار آخر.

كما شملت الإجراءات، تأجيل حفل التخرج المركزي للطلاب والطالبات وكذلك حفلات تخرج الطالبات في المحافظات إلى إشعار آخر، كما قررت الجامعة تأجيل جميع الفعاليات والمناسبات على مستوى الجامعة والكليات، نهاية بتأجيل مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تحقيق رؤية 2030 الذي كان من المقرر انعقاده يومي 15-16 مارس الجاري.