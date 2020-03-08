آخر تطورات فيروس كورونا عالميًا.. إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي

لا يزال فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى تعبئة عامة وإقرار إجراءات استثنائية، لمواجهة الفيروس، وفيما يلي آخر تطورات كورنا في العالم:

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه سلم مهامه لنائبه.

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس أكثر من 107,021 منذ بدء تفشيه، بينها 3648 وفاة في 99 دولة ومنطقة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى، اليوم الأحد.

الدول الأكثر تضررا: الصين القارية (80,695 إصابة منها 44 جديدة، 3,097 وفاة منها 27 جديدة)، كوريا الجنوبية (7,313 إصابة، 48 وفاة)، إيران (6,566 إصابة، 194 وفاة)، إيطاليا (5,883 إصابة، 233 وفاة)، فرنسا (949 إصابة، 16 وفاة).

الدول الجديدة التي سجّلت إصابات: بنغلادش، مولدافيا، بلغاريا والباراغواي

سجلت وفاة في الأرجنتين، هي الأولى في أميركا اللاتينية، إضافة إلى وفاة في مصر هي الأولى في هذا البلد.

وقررت الحكومة الإيطالية فرض حجر على شمال البلاد الذي يقطنه ربع إجمالي السكان وبين الإجراءات الوقائية غلق دور السينما والمسارح والملاهي الليلية والمتاحف في جميع البلاد.

وسيتواصل الحجر حتى 3 أبريل على الأقل، ويشمل منطقة لومبارديا وجزءًا من البندقية وإميليا رومانيا (منطقة بولونيا) ومدن بارما وريميني وشرق بييمونتي.

وقررت الحكومة أيضا توظيف 20 ألف عنصر طبي إضافي للعمل في المستشفيات.

أعلن حاكم ولاية نيويورك حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يواصل الانتشار مع تسجيل عشرين إصابة، وتسمح حالة الطوارئ بتسريع اجراءات شراء المعدات وتوظيف طواقم.

أنهت كوريا الشمالية الحجر المفروض على أكثر من 3600 شخص، ولم تعلن السلطات تسجيل أي إصابة بكوفيد-19.

تجري سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، بين 20 و22 مارس، بدون جمهور.

تجري بطولة الربيع للسومو في اليابان التي تنطلق الأحد بدون جمهور أيضا.

وألغيت بطولة العالم النسائية لهوكي الجليد، التي كان يفترض أن تجري بين 31 مارس و10 أبريل في كندا.

منعت السلفادور دخول الأشخاص القادمين من ألمانيا وفرنسا، وتضاف الدولتان إلى قائمة تشمل الأشخاص القادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

رفضت تايلاند وماليزيا استقبال سفينة سياحية تقل ألفي شخص، بينهم عشرات الإيطاليين، في موانئها خشية وجود مصابين بفيروس كورونا المستجد على متنها.

في مصر، أنزل ركاب وطاقم سفينة سياحية في الأقصر بعد تسجيل 45 إصابة بينهم.

في الولايات المتحدة، سمح لسفينة غراند برانساس بأن ترسو، الإثنين، في أوكلاند (شمال كاليفورنيا) بعد بقائها لأيام في عرض البحر قبالة سان فرانسيسكو وتسجيل 21 إصابة بالفيروس على متنها.