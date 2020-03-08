أمير جازان يوجه بتعليق نظام البصمة بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها

وجه صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتا لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها .

‏ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص سموه على صحة منسوبي ‫الإمارة‬ والتصدي لإنتشار فايروس كورونا لحين ورود مايفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.