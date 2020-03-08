شاهد.. هروب جماعي من ميلانو الإيطالية قبل فرض الحجر الصحي لتفشي كورونا

تداولت وسائل إعلام إيطالية مقاطع فيديو تظهر حالات هروب جماعي للسكان للحاق بآخر قطارات تغادر منطقة لومبادريا التي تضم مدينة ميلانو، والبندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي.

جاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان رئيس الحكومة الإيطالية “حالة طوارئ وطنية” وفرض حجراً على تلك المناطق وعزل 16 مليون شخص، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا القاتل.

وأعنلت السلطات في إيطاليا، السبت، أنها ستقوم خلال ساعات بفرض الحجر الصحي على مدينتي ميلانو والبندقية​، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فإن إيطاليا ستضع منطقة اللومباردي بأكملها، بما في ذلك العاصمة الإقتصادية للبلاد ميلانو وعددا من المناطق قيد الحجر الصحي بسبب تفشي الفيروس.

ويذكر أن عدد وفيات فيروس كورورنا في إيطاليا بلغ إلى حد الآن 233 حالة، في ما بلغ عدد المصابين نحو 6 آلاف حالة.