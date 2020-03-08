عاجل.. تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات والدراسة في الدور النسائية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة

قرر وزير الشؤون الإسلامية، د. عبداللطيف آل الشيفخ، تعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر الأحد إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومن يرتاد بيوت الله أصدر الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر.