صحة عسير توضح حقيقة رسالة إصابات #كورونا في المنطقة

أوضحت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، الأحد، حقيقة الرسالة المنتشرة على جروبات واتساب تدعي وجود إصابات بفيروس كورونا في منطقة عسير.

وقالت صحة عسير، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن هذه الرسالة غير صحيحة ، ولم تُسجل في منطقة عسير أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن. وندعو الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ومن جانب آخر، أوضح حساب صحة تبوك على تويتر ،اليوم، حقيقة تسجيل حالات كورونا في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

و نشر الحساب تغريدة لأخبار السعودية موضحا فيها أنه لا صحة لتسجيل حالات كورونا في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.