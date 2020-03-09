الصين تسجل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يوم أمس ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 3 آلاف و 119 شخصا.

وسجل فيروس كورونا، أمس الأحد، انحسارًا في الصين، بينما تمدد بقوة في إيطاليا، وتسبب بأول حالة وفاة في مصر، وأول إصابات في عدة دول، بينها بلغاريا وبنغلاديش، فيما واصل الزحف في دول أخرى، مخلفًا وفيات وإصابات.

وفي أكبر حصيلة وفيات يومية في إيطاليا، أعلنت السلطات، الأحد، وفاة 133 شخصًا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 366، إضافة إلى 6 آلاف و387 إصابة.

وفرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي على 14 مدينة، هي: مودينا، بارما، بياجينزا، ريغيوإميليا، بيسارو، ريميني، أليساندريا، آستي، نوفارا، فيربانو، فيرسيللي، بادوفا، تريفيسو والبندقية.

ودعا وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، رابطة اللاعبين إلى إيقاف بطولة الدوري المحلي لكرة القدم، حفاظًا على حياة اللاعبين، الحكام، أفراد الجهاز الفني والمشجعين.

وأفادت إيران، الأحد، بتسجيل 49 وفاة و743 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 194 حالة وفاة و6566 إصابة.

وأعلنت الصين تسجيل 27 حالة وفاة و44 إصابة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 آلاف و98 حالة، والإصابات إلى 80 ألفًا و703.

وظهر الفيروس، لأول مرة، بالصين نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، مسجلًا فيها أضخم حصيلة وفيات وإصابات في بلد واحد.