لمنافسة أردوغان: باباجان يقدم طلباً لتأسيس حزب سياسي

قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان إنه سيقدم اليوم الاثنين طلبا لإنشاء حزب سياسي طال انتظاره وذلك بعد ثمانية أشهر من استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

كان باباجان قد أعلن في يوليو تموز الماضي استقالته من الحزب بسبب ” خلافات عميقة” حول توجهات الحزب.

ويُنظر إلى تحركه لتأسيس حزب جديد على أنه قد يقوض الدعم للحزب الحاكم.

وقال باباجان “سنؤكد اسم الحزب خلال برنامج إطلاقه يوم الأربعاء مضيفا أن أنصاره سيقدمون إلى وزارة الداخلية اليوم الاثنين طلبا رسميا لتأسيس الحزب.

كان باباجان عضوا مؤسسا في حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية وعمل وزيرا للاقتصاد ثم للخارجية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 حتى 2015.

ونالت المصاعب الاقتصادية في أعقاب أزمة العملة في 2018 من قاعدة التأييد لأردوغان. ومن شأن أي تآكل في قاعدة الحزب- حتى ببضع نقاط مئوية قليلة- أن يضر حزب العدالة والتنمية الذي بات يتعين عليه بالفعل الاعتماد على تحالف مع القوميين لضمان الأغلبية البرلمانية.

كان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الحليف السابق لأردوغان أيضا، قد أسس في ديسمبر كانون الأول حزب المستقبل لمنافسة حزب العدالة والتنمية.