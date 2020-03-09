أسهم أوروبا تتراجع بفعل انخفاض سعر النفط

انخفضت الأسهم الأوروبية بوجه عام اليوم الاثنين، لتدفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي إلى سوق هابطة مع تفاقم المخاوف بشأن ركود عالمي بفعل عزل في شمال إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 30 بالمئة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 6.1 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، ليدخل إلى سوق تتسم بالهبوط والتي عادة ما يتم تعريفها بأنه انخفاض 20 بالمئة من أعلى مستوى على الإطلاق.

وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية في لندن ثمانية بالمئة مع تراجع أسهم بي.بي ورويال داتش شل بما يزيد عن 20 بالمئة.

وتصدر سهم تولو أويل قائمة الأسهم المنخفضة على المؤشر ستوكس 600 مع تراجعه 57 بالمئة.

ونزل مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 7.3 بالمئة مع هبوط حر لأسعار النفط بعد أن بدأت السعودية حرب أسعار عبر تقليص أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضع خطط لزيادة كبيرة في إنتاج الخام الشهر المقبل.