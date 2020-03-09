عاجل… في ساعة واحدة.. تركيا توسع غزوها لسوريا بإرسال تركيا ترسل أكثر من 250 شاحنة تحمل دبابات ومصفحات وأسلحة ثقيلة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن تركيا أدخلت مزيداً من الأرتال العسكرية مساء الأحد إلى منطقة خفض التصعيد المتفق عليها مع روسيا في شمال سوريا.

وأكد المرصد، أن عدد الآليات التركية التي وصلت إلى منطقة خفض التصعيد في شمال سوريا في ساعة واحدة بلغ أكثر من 250 شاحنة تحمل دبابات ومصفحات ومعدات عسكرية وأسلحة ثقيلة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 600 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير (شباط) الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 4000 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، إضافة لأكثر من 9000 جندي تركي انتشروا في إدلب وحلب.