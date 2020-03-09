الاتحاد السعودي يرفض مقترح “الآسيوي” بشأن دوري الأبطال

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقترح الاتحاد الآسيوي للعبة، بإقامة مباريات الجولتين الرابعة والخامسة من دوري أبطال آسيا خلال يونيو المقبل، وذلك بسبب ارتباط المنتخبات السعودية في فئاتها المختلفة بمباريات دولية.

ورفض الأمين العام للاتحاد السعودي، إبراهيم القاسم، مقترح الاتحاد الآسيوي، وذلك خلال اجتماع الاتحاد مع ممثلي اتحادات غرب آسيا، مشيراً إلى إمكانية إقامة مباريات دور المجموعات في مايو (أيار) المقبل.

وكشف المسؤولون بالاتحاد السعودي عن صعوبة تمديد منافسات النسخة الحالية من البطولة إلى عام 2021، وذلك مع رفض الشركات المسوقة للبطولة للاقتراح، خاصة وأن عقدها ينتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ونبّه القاسم ممثلي الاتحاد الآسيوي إلى أهمية منح الأندية فرصة تسجيل اللاعبين في أغسطس (آب) المقبل قبل دور 16، بدلاً من دور الثمانية، وهو الأمر الذي كان معمولاً به في النسخ الماضية، وذلك بعد تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا.