عاجل…. الاتحاد الآسيوي يكشف مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وذلك في الوقت الذي لم تستكمل فيه بعد مباريات دور المجموعات مع تفشي فيروس كورونا في آسيا ومختلف بلدان العالم.

وذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن ذهاب دور الستة عشر للمسابقة سينطلق أيام العاشر و11 و 12 من اب / أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 24 و 25 و 26 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية من البطولة أيام 14 و 15 و16 من شهر أيلول / سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 28 و29 و 30 من الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الآسيوي يومي 20 و21 تشرين أول / أكتوبر كموعد لمباراتي ذهاب الدور قبل النهائي، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 27 و 28 من الشهر ذاته.