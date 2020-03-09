الإعلام الرسمي السوداني: رئيس الوزراء بخير وفي مكان آمن

أكد الإعلام الرسمي السوداني أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بخير وفي مكان آمن، وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال في وقت سابق اليوم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” عن مصادر مطلعة أن حمدوك “بخير وبصحة جيدة وفي موقع آمن بعد تعرض موكبه لمحاولة تفجير لم تتضح تفاصيلها”.

ووقعت محاولة الاغتيال صباح اليوم عند مدخل كبري كوبر في الخرطوم بحري في الموعد الذي يتجه فيه الدكتور حمدوك لمكتبه عادة.

وقال شهود عيان إن عددا من السيارات قد تضررت جراء الانفجار.

ووفقا للتقارير الأولية فإن محاولة الاغتيال تمت بسيارة مفخخة وأسفرت عن إصابة شخص واحد بجروح.