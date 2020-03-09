رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لا يخشى الإقالة رغم بيان النصر

أكد فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ثقته الكبيرة في عمله، وذلك في الوقت الذي طالب به نادي النصر بإقالته عبر بيان رسمي، وذلك بعد أخطاء عديدة من الحكام في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال تريساكو في تصريحات اليوم الاثنين: “بيان النصر بإعفائي من منصبي لا يهمني، عملي قائم على خطط مدروسة”.

وأضاف: “لا أخشى الإقالة لثقتي في عملي خلال الفترة الماضية، والتي شهدت عودة الحكم السعودي إلى إدارة مباريات الدوري بعد غياب دام طويلاً”.

وكان سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم النصر، أكد في تصريحات تلفزيونية أن فريقه يعاني من التحكيم، وأن موقفه بشأن طلب تغيير رئيس لجنة الحكام سليم قانونيا.