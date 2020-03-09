عاجل.. “صحة الطائف” والجهات الأمنية تستدعي حالات بالفرض للكشف للطبي

أوضح المتحدث الرسمي لـ”صحة الطائف” عبدالهادي الربيعي، أن هناك تنسيق من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية لفرض الإجراء الصحي الكامل بحق حالات قد تستدعي مزيد من التأكيد وهو ما حدث مع الحالة التي تناقل مغردون خطاب طلب حضورها

والموجهة لجهة أمنية، حيث إن المريض غادر أحد المراكز رافضا الخضوع لمزيد من الفحوصات

وتم إعادته خلال وقت قصير لاستكمال الفحوصات، وتبين سلامته ليغادر المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي.

وأكد أن كافة الإجراءات القائمة هي في إطارها الاحترازي فقط، ولم تسجل الطائف حالات مؤكدة.