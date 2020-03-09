انفجارات وإطلاق نار قرب القصر الرئاسي في أفغانستان خلال أداء أشرف غني القسم كرئيس

وقعت ثلاثة انفجارات على الأقل بالعاصمة الأفغانية كابول، أعقبها إطلاق نار خلال إلقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني كلمة أثناء مراسم أدائه لليمين الدستورية رئيسا لأفغانستان، وفقًا لما

ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت بلومبرج نقلا عن شهود عيان بأن غني استأنف كلمته بعد سماع صوت الانفجارات، وطلب من أنصاره الالتزام بالهدوء وقال إنها مجرد بعض الانفجارات، ووقع الحادث في محيط القصر الرئاسي.

وكانت وكالة خاما بريس الأفغانية قد أفادت على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بأنه سمع دوي إطلاق نار وانفجار خلال أداء الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية الأفغانية غني اليمين الدستورية رئيسا لأفغانستان.