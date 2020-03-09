بريطانيا.. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ”كورونا” إلى 319 حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 319 حالة، موضحة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.

يشار إلى أن السلطات الصحية البريطانية، أعلنت ليلة الأحد إلى الاثنين، عن تسجيل حالة ثالثة للوفاة جراء فيروس كورونا في أراضي المملكة المتحدة.

وقال كبير المسؤولين الصحيين في إنجلترا، كريس ويتي، في بيان صحفي، إن المتوفي هو “مريض كان في 60 عاما من عمره وتلقى العلاج في المستشفى العام لشمال مانشستر، وعانى من مشاكل صحية كبيرة”.

وأشار ويتي إلى أن المريض قدم مؤخرا من إحدى المناطق المصابة بالفيروس، مبينا أن الجهات المعنية تراقب حاليا كل اتصالاته.

وسجلت في أراضي بريطانيا بشكل عام، حتى ليلة الأحد إلى الاثنين، 273 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي تنحدر من مدينة ووهان الصينية.