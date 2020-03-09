أمير القصيم يوجه بإيقاف كافة الفعاليات بالمنطقة حفاظًا على صحة المواطنين والزائرين

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بإيقاف وتأجيل كافة المناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بمنطقة القصيم حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين.

وأكد أمير منطقة القصيم، أن هذا الأجراء يأتي لما تبذله الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن, مشدداً على أهمية التوعية والوقاية, ومتابعة كافة المعلومات الصحيحة والتوعوية التي يتم نشرها من قبل وزارة الصحة, سائلاً الله السلامة للجميع ، وأن يحفظ هذه البلاد.

يأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها إمارة منطقة القصيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع انتقاله بالشراكة مع كافة القطاعات ومن خلال المناشط والملتقيات والمهرجانات المقامة بالمنطقة.