اعتقدوا أنها تشفي من كورونا.. وفاة 27 إيرانيًا بالتسمم إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة

قضى 27 شخصا تسمما بمادة الميثانول في إيران بعد انتشار شائعات أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وتعتبر إيران إحدى أكبر بؤر كورونا المستجد بعد الصين القارية التي انتشر منها الفيروس.

وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية بوفاة عشرين شخصا في محافظة خوزستان، وسبعة في محافظة ألبرز جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وقال علي إحسان بور المتحدّث باسم مستشفى جندي شاهبور الجامعي في الأهواز، عاصمة محافظ خوزستان، إن 218 شخصا أدخلوا المستشفى بحالات تسمم.

وقال إحسان بور إن حالات التسمم سببها “شائعات تفيد بأن تناول الكحول يمكن أن يكون فاعلا في معالجة فيروس كورونا”.

ونقلت إرنا عن نائب المدعي العام في محافظة ألبرز محمد أغا ياري قوله إن المتوفين شربوا مادة الميثانول بعدما وقعوا ضحية “تضليل لنص نشر على شبكة الإنترنت، معتقدين أن تناول الكحول “يكافح” فيروس كورونا و”يشفي منه”.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الميثانول إلى فقدان البصر وإلحاق الضرر بالكبد وحتى الوفاة.