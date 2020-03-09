آخر تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في قطر إلى 18

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أنحاء العالم، متسببا بمقتل أكثر من 3892 شخصا، ما يدفع حكومات العالم لاتخاذ المزيد من إجراءات الحجر وإغلاق المنافذ وتعليق الدراسة والرحلات الجوية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 2019 “كوفيد-19” لوافدين كانوا مخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عنها أمس ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد الى 18 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 2019 /كوفيد-19/ في دولة قطر لوافدين، حيث تم إخضاع كل من كان يشارك المرضى في السكن للحجر الصحي بما في ذلك فحص كل الاشخاص الذين اختلطوا بهم للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم.

كما سجلت بريطانيا حالة وفاة رابعة، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 319 حالة.