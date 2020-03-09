الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من أفغانستان

بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها من أفغانستان.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد قال قبل أسبوع إنه منح الضوء الأخضر لكبير قادة القوات الأميركية في أفغانستان للبدء في سحب أولي للقوات من هناك.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون”، قال إسبر إنه ليس متأكدا مما إذا كان الانسحاب بدأ، ولكنه قال إنه يتطلب أن يبدأ في غضون 10 أيام من التوقيع على اتفاق السلام مع حركة طالبان السبت.

وأوضح المسؤول الأميركي أيضا أن الجنرال سكوت ميلر، قائد القوات الأميركية في كابول، لديه صلاحية بدء سحب القوات إلى حد 8600 جندي من الإجمالي الحالي البالغ 13 ألفا.