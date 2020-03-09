بسبب كورونا.. الحكومة الكويتية تدعو الاتحادات الرياضية لوقف أنشطتها حتى إشعار آخر

قرر مجلس الوزراء بدولة الكويت، إغلاق جميع صالات السينما والفنادق والمسارح ومنع إقامة القاعات المؤقتة، ودعت جميع الاتحادات الرياضية لوقف أنشطتها والمباريات الودية تحسباً لانتشار فايروس كورونا، وذلك حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، عن اجتماع لمكتب المجلس، غداً الثلاثاء، لمتابعة جهود وإجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد، والرد على الأسئلة والاستفسارات المثارة والتي يرغب الأعضاء فى طرحها.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين “كما ذكرت في تصريح سابق لدى إلغاء الجلسة الخاصة المتعلقة بكورونا، بأنه سيتم الاستعاضة عنها باجتماع لمكتب المجلس فسيكون هناك اجتماع في مكتبي غداً بحضور سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد والوزراء المعنيين ومن يرغب من الأعضاء في الحضور.”