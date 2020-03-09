“الصحة”: ربع مليون اتصال من المواطنين والمقيمين منذ إعلان أول إصابة بكورونا

أعنلت وزارة الصحة أن مركز 937 تلقى أكثر من 250 ألف اتصال من المواطنين والمقيمين منذ إعلان أول إصابة.

وعلقت المملكة سفر مواطنيها والمقيمين بها مؤقتًا إلى دول: سلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا، وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية، إنه إلحاقًا لقرار حكومة المملكة بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من: الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق، قررت المملكة تعليق السفر أيضًا إلى الدول السابق ذكرها.

وأضاف أن المملكة قررت أيضًا إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، مشيرًا إلى وجود استثناء من ذلك لرحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.