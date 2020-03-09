رسالة خطية لخادم الحرمين من الرئيس المصري

تسلم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، رسالة خطية موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قام بتسليمها وزير خارجية مصر سامح شكري، خلال استقبال الأخير اليوم في ديوان وزارة الخارجية بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العدديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ومساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية للشؤون العربية الأفريقية السفير سامي الصالح.