“إعداد القادة” يؤجل الدورات التدريبية ودوري الأكاديميات #كورونا #كورونا_في_الصوره

قرر معهد إعداد القادة تأجيل الدورات التدريبية ودوري الأكاديميات حتى إشعار آخر، بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الإثنين إجتماعها التاسع عشر برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه فيما يخص فيروس كورونا الجديد (COVID -19) فقد بلغ عدد الحالات المؤكدة حول العالم 110 الآف حالة حول العالم رصدت في حوالي (107) من الدول ، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها حتى 62 ألف حالة شفاء في العالم حتى الآن وبنسبة 56٪ من مجموع الحالات كما بلغ عدد الوفيات 3800 عالمياً حالة وبنسبة 3.4٪ من اجمالي الحالات المسجلة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن 15 حالة مؤكدة 7 منها ارتبطت بالقدوم من إيران و3 حالات من العراق و4 مخالطين للـ 11 السابقين 3 منهم هي لزوجات اكتسبوا العدوى من أزواجهم، و عدد حالة 1 لأمريكي مر بالفلبين و إيطاليا وبالتالي يكون مجموع الحالات لدينا (15) حالة، منوهاً إلى أن الحالات الـ 14 موزعين في غرف العزل بالمستشفيات المخصصة بين الدمام والقطيف، وجميعها وضعها الصحي مطمئن ومستقر ولله الحمد، وأما حالة المريض الامريكي فهي معزولة في العناية المركزة المخصصة نظرًا لحالته الحرجة في المستشفى المعد لذلك بالرياض.

كما بلغ عدد من تم فحصهم وإجراء الفرز لهم في المنافذ حتى الآن أكثر من نصف مليون من المسافرين القادمين للمملكة، واجمالي الفحوص حتى الآن (2084) فحص للحالات كما بلغ عدد من تم حصرهم ضمن من دائرة المخالطين (468) مخالط جميعهم تم الفحوص لهم وبلغ العدد التراكمي لمن تم لهم إجراء الحجر الصحي أو المنزلي ( 1153) مبينا أنهم أصحاء وليسوا حالات مصابة وإنما يتم الحجز احترازيًا لحين انتهاء المدة وسلامة الفحوص ،وأشار الى ان مركز استقبال الاتصالات (937) تلقى ما يقارب (35000) اتصالًا عن فيروس كورونا الجديد.

وحذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من تناقل الإشاعات وبعض مقاطع الفيديو أو طرق تواصل معينة فالمجتمع هو خط وقاية والحماية لصد هذه الإشاعات.

منوهاً بأهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للإستفسارات والإستشارات المتعلقة بكورونا.