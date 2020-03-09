إجراءات منع انتشار كورونا تسيطر على اجتماع وزير الرياضة برؤساء الأندية

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم، برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الأندية وجوانبها المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه، إلى جانب مناقشة الاحترازات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والإجراءات المناسبة لذلك بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

حضر اللقاء مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ، والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين عبدالعزيز بن ناصر الحميدي.