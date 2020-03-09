منظمة الصحة العالمية: “خطر الوباء” جراء فيروس كورونا “بات فعليا

أفادت منظمة الصحة العالمية،اليوم، بأن “خطر الوباء” جراء فيروس كورونا “بات فعليا جدا”.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الإثنين ،إلى أن “خطر أن يصبح كورونا وباءً بعد أن أصاب أكثر من 110 آلاف شخص في العالم، “بات فعليا جدا”.

وقال تيدروس ادانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي في جنيف: “بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فان خطر حصول وباء بات فعليا جدا”.

لكنه تدارك انه “سيكون الوباء الاول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه. لسنا تحت رحمة الفيروس لأن القرارات التي نتخذها جميعا يمكن ان تؤثر في مسار” الوباء.

وأضاف غيبريسوس: “رغم أننا نسمي ذلك وباء فإننا قادرون على السيطرة عليه، و علينا أن نتذكر بأنه عبر خطوات سريعة وحاسمة نستطيع إبطاء فيروس كورونا والحؤول دون اصابات جديدة”.

ووجه مدير المنظمة رسالة أخرى إيجابية موضحا أن “معظم” من أصيبوا سيشفون.

ولفت إلى أنه من أصل “ثمانين ألف اصابة سجلت في الصين”، بؤرة الوباء، “فان اكثر من سبعين في المئة تعافوا”.

وتفشى فيروس كورونا المستجد في القارات الخمس وبات يؤثر في الحياة اليومية والاقتصادية لعدد متزايد من الدول. وخلف اكثر من 3800 وفاة في مئة بلد ومنطقة بحسب حصيلة لفرانس برس.

وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الحالات الطارئة في منظمة الصحة مايكل راين “بخلاف الانفلونزا، نستطيع التصدي (لكورونا)، نستطيع ابطاء” انتشاره، مبديا امله ان تتيح اجراءات الحجر التي اتخذتها ايطاليا احتواء الوباء بهدف السماح لدول اخرى بالاستعداد في شكل افضل.

واضاف “لست قلقا من كلمة وباء، ما يقلقني اكثر هو رد فعل العالم”، داعيا الجميع الى النضال للقضاء على كورونا.

ودعا مدير منظمة الصحة الدول الى عدم الاستخفاف بفيروس كورونا بذريعة انه يصيب خصوصا المسنين، مؤكدا ان “كل انسان له اهميته”.