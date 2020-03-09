تفجير 9 أطنان من الألغام الحوثية في الحديدة

فجّرت فرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الاثنين، 9 أطنان من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، بينها لغم بحري موجَّه كان قد تم نزعه مؤخراً من مناطق حيوية وآهلة بالسكان في الحديدة غربي اليمن.

وكشف مسؤول في فرق الهندسة بالقوات المشتركة، أن الكمية التي تم التخلص منها اليوم تحوي 9 رؤوس صاروخية متفجرة زنة الواحد منها 750 كيلوغراماً، ولغم بحري موجَّه وألغام مضادة للدروع وعبوات ناسفة بأحجام متفاوتة، وفقا لقناة العربية.

وأوضح المسؤول أن هذه الكمية تم نزعها خلال أسبوع من منتجعات سياحية وشواطئ ومراكز إنزال سمكية ومزارع مواطنين وطرقات عامة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتطهير الساحل الغربي من ألغام الميليشيات الحوثية.

كما أكد أن القوات المشتركة ستواصل عملها بوتيرة عالية لنزغ ألغام الحوثي.

وجرت عملية التفجير في اللسان البحري بمنطقة غليفقة في مديرية الدريهمي. ووثقت عدسة الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة لحظة التفجير.

وتحرص القوات المشتركة على التخلص من الألغام الحوثية، وتؤكد التزامها بالاتفاقيات الدولية التي تجرم استخدام الألغام والعبوات الناسفة.

وكان مواطنان من أهالي مديرية الدريهمي قُتلا أمس الأحد بانفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الحوثية كان قد تم زرعه في طريق عام.

وتشكل حقول اللغام الحوثية كابوساً يؤرق أهالي الساحل الغربي حيث لا يكاد يمر يوماً دون سقوط ضحايا من أبنائهم بسببها.