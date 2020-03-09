بالفيديو.. والد ضحايا حريق الكويت المأساوي: أتمنى عدم نشر صور أبنائي.. وتحذير لمن يخالف ذلك

ناشد والد ضحايا حريق الكويت المأساوي المواطن الكويتي سلطان العتيبي بعدم نشر صور أبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العتيبي في مقطع فيديو نشره محاميه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “لا تنشروا صور أبنائي هذه مأساة، راعوا مشاعرنا، وأتمنى حذف مقاطع الحادثة وصور أبنائي أيضا”.

وقال محامي العتيبي “أحذر من لايلتزم بمسح المقاطع والصور من خدمات أخبارية وأفراد بأنه سيكون تحت طائلة المسؤلية القانونية والجزائية وسنتقدم بدعاوى جزائية في ذلك! ولايعفي ذلك من قام بالتصوير بنفسه وانتهك حرمة الأموات”.

بعد مناشدة موكلي سلطان العتيبي لمن نشر مقاطع للحادثة وصور لأبناءه ان يبادر بإزالتها. وأحذر من لايلتزم بمسح المقاطع والصور من خدمات أخبارية وأفراد بأنه سيكون تحت طائلة المسؤلية القانونية والجزائية وسنتقدم بدعاوى جزائية في ذلك!

ولايعفي ذلك من قام بالتصوير بنفسه وانتهك حرمة الأموات pic.twitter.com/1DZWYCzq5h — المحامي علي طرقي (@ALi_turqi) March 9, 2020

ولقي 8 أطفال مصرعهم،الأحد، في حادث مروع إثر حريق شب في منزل بالكويت.

و أعلنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية وفاة ثمانية أطفال إثر حريق اندلع، اليوم، السبت، في منزل بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وقالت الإدارة في بيان صحفي إن بلاغا ورد إليها في تمام الساعة 5ر5 مساء يفيد باندلاع الحريق في ذلك المنزل وعلى إثره توجهت فرق الإطفاء من مراكز الكوت والوفرة وباشرت بعمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق.

وأضافت أنه تم إخراج الضحايا وكانت حالتهم حرجة جدا وتم نقلهم إلى المستشفى وفارقوا الحياة في وقت لاحق.

وذكرت أن مراقبة التحقيق في حوادث الحريق باشرت بعملها لمعرفة أسباب هذا الحادث المأساوي.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن المعاينة الأولية للحريق تشير إلى أنه مفتعل؛ حيث تحدثت بعض المصادر، عن اختفاء عاملتين من المنزل تم ضبط إحداهما وهي إثيوبية.‎

وتصدر هاشتاج حريق صباح الاحمد وسائل التواصل الاجتماعي،اليوم، فيما عبر الكثيرون عن حزنهم الشديد مترحمين على 8 أطفال أحرقتهم النيران

وهم تركي سلطان العتيبي ومنيرة سلطان العتيبي و نهار و عبد الرحمن وجوري وهاجر وبندري ومسلط وتتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و 14 عاما