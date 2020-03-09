الجامعة_السعودية_الالكترونية تتيح منصة تعليمية وتخصص وحدة دعم فني لكافة الجامعات السعودية على مدار الساعة #كورونا_في_الصوره

أعلنت الجامعة السعودية الالكترونية،اليوم، عن اتاحة منصة تعليمية وتخصيص وحدة دعم فني لكافة الجامعات السعودية على مدار الساعة.

وقالت الجامعة في بيان لها،اليوم،: “بمتابعة وتوجيه مباشر من سعادة مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل ومن منطلق دور الجامعة في دعم المنصة التعليمية (Blackboard) بعد قرار وزارة التعليم تعليق الدراسة والتوجه إلى التعليم الالكتروني؛ فقد قامت الجامعة بعمل الخطوات التالية:

١- تم إنشاء موقع الكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية (Blackboard) وتم تطوير محتوى الموقع وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجهة لخدمة اعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة.

ثانياً. إتاحة الدعم الفني لمدة ٢٤ ساعة على مدار سبعة أيام 24/7* المقدم من الجامعة السعودية الالكترونية وشركة BME لجميع الجامعات السعودية، ويمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين تم تحديدهم من قبل الجامعة

ثالثاً: تم جدولة دورات تدريبية افتراضية ( مجانية ) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم

رابعاً: تسعد الجامعة السعودية الالكترونية أن تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية الكترونيا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.