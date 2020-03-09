مباريات الخليج مؤجلة حتى إشعار آخر.. والممتاز “انتظار”

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل جميع مباريات نادي الخليج، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأول للمحترفين موسم 2019/ 2020، حتى إشعار آخر.

وأشار حساب دوري محمد بن سلمان الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفقًا للإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة آخر مستجدات الفيروس.

ويأتي قرار لجنة المسابقات امتداداً للإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة؛ والتي كان آخرها تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف.

وتتجه أنظار الشارع الرياضي إلى أقوى المسابقات على صعيد المملكة؛ حيث شهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قراراً مؤخراً بمنع الحضور الجماهيري في جميع المواجهات حتى إشعار آخر.