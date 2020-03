عاجل.. قنصلية المملكة في نيويورك تحذر مواطنيها بسبب #كورونا

حذرت قنصلية المملكة العربية السعودية في ولاية نيويورك الأمريكية مواطنيها بضرورة متابعة تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية للوقاية من فيروس كورونا والتقيد والالتزام بها.

