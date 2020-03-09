مواقع التواصل تتفاعل مع قضية #نسيم_حبتور.. #نبي_النتيجه

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم مع قضية المفقود نسيم حبتور واشتعلت هاشتاجات تصدرت موقع التواصل “تويتر” مطالبة بإظهار النتيجة ومتعاطفة مع قصة مأساوية شهدتها المملكة.

وعادت قضية المختطف نسيم حبتور للتداول، عقب العثور على مختطفين اثنين في منزل المتهمة ”مريم“ بعد اختفائهما نحو 23 عاما، ما رفع من آمال عائلة المختطف نسيم في العثور أيضا على ابنهم، وسط شكوك بأحد الشبان ويدعى ”طلال“، الذي تبنته إحدى الأسر وتوجد به علامات كثيرة قريبة من ابنهم المختطف.

ويأتي هذا التطور بعد تحديد فحص ”طلال“ إضافة إلى والدَي المختطف اليمني نسيم حبتور، وذلك بإشراف إمارة المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، أعلن المحامي سعد بن شايع توكيله من قبل والد المختطف نسيم حبتور، للبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقيق بقضية الخطف وتحديد هوية المختطف.

وقال المحامي السعودي في تغريدة على تويتر، ”تم توكيلي من قبل والد #نسيم_حبتور ، وسنبدأ بعون الله في إجراءات مبدئية: 1- طلب أن يكون الفحص خارج الدمام (قال أولم تؤمن، قال بلي ولكن ليطمئن قلبي). 2- طلب إدخال موكلي في سير التحقيقات مع المتهمة بالخطف. والبقية تأتي . دعواتكم“.